 اغتيال مرافق حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اغتيال مرافق حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في إيران

وكالات
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 7:39 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 7:39 م

أفادت تقارير متطابقة بمقتل المرافق الشخصي للأمين العام السابق لـحزب الله، حسن نصر الله، حسين خليل، ونجله، في غارة جوية إسرائيلية في إيران.

وذكرت مصادر متفرقة أن الحارس الشخصي والمرافق للأمين العام السابق لحزب الله، قُتل في غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي، وقُتل معه ميدر الموسوي، القيادي البارز في كتيبة "سيد الشهداء" العراقية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فقد قت حسين خليل، المعروف باسم "أبو علي خليل"، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من الحدود الإيرانية - العراقية، حين كان يعبر خليل ونجله وشخصية عراقية، باتجاه الأراضي الإيرانية. وقالت إن الثلاثة قتلوا في الغارة.

وكان حسن نصر الله قد قُتل في ضربة إسرائيلية استهدفت مقره في بيروت في سبتمبر الماضي.

ومنذ انطلاق عملية "الأسد الصاعد" الأسبوع الماضي، تمكنت إسرائيل من تصفية العديد من القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين.

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