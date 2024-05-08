 أوستن: واشنطن علقت شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوستن: واشنطن علقت شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب هجوم رفح


نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:24 م

 وكالات قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.

وأضاف أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ "كنا في غاية الوضوح... منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوما كبيرا في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار.

ومن جديد، وبعد تقييمنا للوضع، علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما فيما يخص تلك الشحنة".


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