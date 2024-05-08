أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، باستمرار المباحثات في القاهرة، بحضور وفود قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر، قوله إن المباحثات مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحا.

وأكّد المصدر أن هناك توافقا ملحوظا مع وجود بعض النقاط الخلافية، موضحًا أن الوفد الأمني المصري أكّد لكل الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة للمحافظة على المسار التفاوضي.



وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ضمن ما زعمت إسرائيل أنها عملية محدودة النطاق في رفح، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن جيش الاحتلال، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في خطوة جاءت بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

ورفح تؤوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.



