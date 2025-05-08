سياسي جنوب أفريقي يتهم بريطانيا برفض منحه تأشيرة دخول

اتهم سياسي جنوب أفريقي ينتمي لتيار اليسار المتطرف، معروف بخطابه المعادي للغرب، السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، برفض منحه تأشيرة لحضور فعالية في جامعة كامبريدج لأسباب سياسية.

وقال جوليوس ماليما، زعيم حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية المعارض في جنوب أفريقيا، إن القرار يُعد فعليا حظرا لمنعه من مخاطبة الطلاب، و"محاولة لإسكات وجهة نظر سياسية معارضة."

وأشار ماليما في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أنه كان قد تلقى تأكيدا بأن طلب تأشيرته قيد المعالجة، لكنه تلقى "رسالة اعتذار" تفيد بعدم الموافقة على طلبه، وذلك أثناء وجوده في مطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج بانتظار رحلته إلى لندن.

يُذكر أن ماليما، الذي يستخدم أيضا لقب "القائد العام" لحزبه، كان قد طالب في وقت سابق بأن تدفع المملكة المتحدة تعويضات وتعتذر للدول الأفريقية عن حقبة الاستعمار.

كما اتهم النائب وحزبه العائلة المالكة البريطانية بلعب دور رئيسي في تجارة الرقيق والانتهاكات الاستعمارية.