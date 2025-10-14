الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على شركات جوتشي وكلوي ولويفي لقيامها بتثبيت الأسعار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 157 مليون يورو (4ر181 مليون دولار) على شركات جوتشي وكلوي ولويفي لقيامها بتثبيت أسعار إعادة البيع.

وتُتهم الشركات الثلاثة ومقرها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على التوالي بتقييد قيام تجار التجزئة المستقلين بصورة غير قانونية عبر شبكة الانترنت و في المحال بتحديد أسعار منتجاتهم.

وكتبت المفوضية في بيان صحفي أن هذا الإجراء " يرفع الأسعار ويحد من الاختيار أمام المستهلكين".

ويشار أنه لا يحق لتجار التجزئة الانحراف عن أسعار التجزئة الموصي بها، ونسب الخصم القصوى أو الفترة المحددة للمبيعات. وقالت المفوضية إن هذه الانتهاكات شملت كل الاتحاد الأوروبي وامتدت لسنوات.

وستدفع جوتشي 7ر119 مليون يورو وكلوي 7ر19مليون يورو ولويفي 18 مليون يورو. وحصلت الشركات الثلاثة على غرامات مخففة بعد التعاون مع المفوضية، بما في ذلك تقديم أدلة.

ويحق للشركات الطعن على الغرامات أمام المحكمة.