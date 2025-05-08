أطباء بلا حدود: نعاني نقصا في الإمدادات الأساسية بقطاع غزة

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابة بشكل جماعي، منوهة أن «القوات الإسرائيلية تكثف هجماتها في كل أنحاء قطاع غزة».

وشددت المنظمة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أن «غياب المساءلة أمر صادم، حيث تزهق المزيد من الأرواح كل يوم».

وأضافت: «نعاني نقصًا في الإمدادات الأساسية والوقود اللازم، للحفاظ على استجابتنا الطبية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صفا».

وأشارت المنظمة، إلى أنه منذ الثاني من مارس، لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة بقرار من السلطات الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.