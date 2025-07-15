السفارة الأمريكية تدين قصف حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق

أدانت السفارة الأمريكية في العراق الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجمات أمس الاثنين واليوم الثلاثاء على البنية التحتية الحيوية في حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين في إقليم كردستان العراق.

وذكرت السفارة، في منشور صحفي اليوم: "يجب على الحكومة العراقية أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات على مواقع داخل أراضيها، بما في ذلك المواقع التي استثمرت فيها شركات عراقية ودولية لدعم مستقبل العراق".

وشددت على أن "هذه الهجمات غير مقبولة حيث أنها تُقوّض سيادة العراق وتُضرّ بجهوده في جذب الاستثمارات الأجنبية"، مطالبة الحكومة العراقية بالتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها.