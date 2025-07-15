 ذكرى محاولة الانقلاب.. مواطنون أتراك يتوجهون إلى نصب شهداء 15 يوليو لتلاوة القرآن - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 1:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

ذكرى محاولة الانقلاب.. مواطنون أتراك يتوجهون إلى نصب شهداء 15 يوليو لتلاوة القرآن

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 1:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 1:19 م

توجه مواطنون أتراك، الثلاثاء، إلى "نصب شهداء 15 يوليو" لتلاوة آيات من القرآن الكريم على أرواح الشهداء الذين سقطوا أثناء تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

ونظم تجمع قراءة القرآن "جمعية 15 يوليو" أمام النصب في منطقة أوسكودار بإسطنبول.

وشارك في التجمع الذي نظم في "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، مفتي إسطنبول صافي أرباغوش ومسؤولون في الحكومة والجيش وقوات الأمن إلى جانب المواطنين.

وشهدت تركيا منتصف يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "جولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا للشهداء الـ 253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك