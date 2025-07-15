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توجه مواطنون أتراك، الثلاثاء، إلى "نصب شهداء 15 يوليو" لتلاوة آيات من القرآن الكريم على أرواح الشهداء الذين سقطوا أثناء تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

ونظم تجمع قراءة القرآن "جمعية 15 يوليو" أمام النصب في منطقة أوسكودار بإسطنبول.

وشارك في التجمع الذي نظم في "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، مفتي إسطنبول صافي أرباغوش ومسؤولون في الحكومة والجيش وقوات الأمن إلى جانب المواطنين.

وشهدت تركيا منتصف يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "جولن" الإرهابي حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا للشهداء الـ 253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.