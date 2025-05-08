وصفت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية «أوتشا» في غزة، أولجا تشريفكو، الوضع الإنساني في القطاع بأنه «أكثر من كارثي»، مشيرة إلى مرور شهرين على إغلاق إسرائيل للمعابر أمام شاحنات المساعدات.

وقالت في تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، «بعد شهرين بدأت مخزوناتنا كلها تنتهي وتنفد، ونحن بحاجة ماسة وشديدة لكل شيء تقريبا»، موضحة أن «اليوم أكثر من نصف مطابخنا المجتمعية للوجبات الساخنة اضطرت إلى الإغلاق؛ لأنه لم يعد لديها متوفر من أي طعام يقدمونه».

وأضافت أن المطابخ التي لا تزال تعمل قللت حجم الوجبات، متابعة: «لم يعد هناك أي شيء نقلله، فلم يعد هناك إلا مادة واحدة فقط، وتنقصنا كل أنواع التجهيزات، ومنذ مدة لم يعد لدينا ما يكفي من خيام، وأستطيع أن أقول لكم إن مخازننا من حيث الأساس فارغة».

وأكدت أن الوضع في مدينة غزة سيئ بشكل كبير، مشيرة إلى «كل المخازن منذ 3 أيام فارغة، لا توجد فيها مادة واحدة في تلك المناطق».

وأكدت أن «كل السكان اليوم في حاجة إلى الطعام، وحياة 2.1 مليون شخص في خطر الآن»، داعية إلى إنهاء الحصار على الفور وفتح المعابر وإنقاذ سكان غزة.

وأوضحت أن الأمم المتحدة لديها مئات الآلاف من الأصناف تنتظر على الحدود والمعابر لإيصالها إلى غزة حال سماح السلطات الإسرائيلية.