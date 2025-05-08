النحاس يختار 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري

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اختار عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة المصري، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمجموعة البطولة في الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الدفاع.. رامي ربيعة ومحمد هاني وعلى معلول وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش.

الوسط.. عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وأحمد رضا.

الهجوم.. طاهر محمد، أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى ونيتس جراديشار.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم إضافة إلى كريم الدبيس وعمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة، والثنائي مصطفى مخلوف وسمير محمد لأسباب فنية.