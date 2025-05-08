وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة برجيل الطبية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد مجموعة برجيل الطبية، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز قدراتها، مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بوفد مجموعة برجيل برئاسة الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا الى مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية، والتجارب الناجحة في في القطاع الطبي المصري، وناقش سبل التعاون بين الطرفين، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي المصري.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء ناقش آخر المستجدات بشأن التعاون بين الجانبين لاسيما بملف زراعة النخاع، حيث سيتم تقديم برنامج متكامل لزراعة خلايا نخاع العظام "BMT" (الخلايا الجزعية) في مصر، وسيتم تقديم هذا البرنامج بأعلى المعايير الدولية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التعاون المشترك بين الجانبين يستهدف عدة برامج تدريبية لوحدة زراعة نخاع العظام، بما في ذلك الأطباء والتمريض وفنيين المعامل والخدمات الداعمة لكل من رعاية البالغين والأطفال، إلى جانب التدريب المتخصص لموظفي الأورام الإشعاعية على برامج الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) والعلاج الإشعاعي باستخدام نظام BrainLab، وأيضا وضع استراتيجية لخفض قائمة انتظار مرضى زراعة نخاع العظم في مصر، بالتعاون مع معهد برجيل للسرطان.

وأوضح "عبدالغفار" أن البرامج التدريبية تتضمن أيضا تقنيات المعمل الجزيئي وعلم الأمراض الجزيئي وعلم الأمراض الرقمي، بالإضافة إلي الاستثمار و التعاون في مجال التمريض من خلال استقطاب الممرضات المتدربات على الأورام، وتعزيز الشراكات طويلة الأجل للحصول على الاعتماد الداخلي واعتماد الوزارة في مجال الأورام في معهد برجيل للسرطان (BCI)، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء برنامج تدريبي متخصص في تمريض الأورام لمدة عام واحد بين مدينة برجيل ووزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق الى التعاون بشأن إنشاء شراكة للسياحة العلاجية لتحسين الوصول إلى علاج الأورام في جميع أنحاء أفريقيا، بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة وBCI، و تشكيل شراكة بحثية بين الجانبين ، تركز على العلاجات المبتكرة مثل علاجات الخلايا التائية CAR-T، وتدريب وتطوير المهنيين الطبيين في تخصصات متنوعة، بما في ذلك زراعة نخاع العظام، وأورام الأشعة، وعلاج الخلايا التائية، استنادًا إلى أحدث البروتوكولات العلاجية الدولية.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلي تقديم برامج تدريبية متخصصة لعدد من الكوادر الطبية، بمدينة برجيل الطبية، بالإضافة إلى برامج التعليم عن بعد، وسيتم إصدار شهادة معتمدة بعد إتمام التدريب، مشيرا إلي إرسال فريق من الخبراء من مجموعة برجيل الطبية، لتدريب الأطباء والممرضين والفنيين المصريين على أحدث الإجراءات الطبية والتقنيات العالمية .

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن بنود التعاون تتضمن إنشاء سجل وطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية لتسهيل الوصول إلى زراعة نخاع العظام المنقذة للحياة، وتعزيز البحث العلمي من خلال التعاون في التجارب السريرية ودعم الابتكارات في مجالات أمراض الدم والأورام .

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.