الإصابة تجبر بادوسا على الانسحاب من روما

أعلنت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة التاسعة عالميا، أنها لن تشارك في بطولة روما المفتوحة للتنس، ذات الألف نقطة، والتي كانت ستستهل مشوارها فيها اليوم الخميس أمام اليابانية نعومي أوساكا، بسبب الإصابة.

وصرح القائمون على البطولة "انسحبت كل من باولا بادوسا وبترا كفيتوفا من البطولة بسبب الإصابة. وستشارك (الخاسرة المحظوظة) فيكتوريا جولوبيتش بدلا من بادوسا، بينما ستتأهل التونسية أنس جابر (منافسة كفيتوفا) إلى الدور الثالث للبطولة مباشرة".

وكان من المفترض أن تتدرب اللاعبة الإسبانية في التاسعة من صباح اليوم، لكنها قررت في النهاية الانسحاب من البطولة بعد أن شعرت بأنها ليست في حالة بدنية مواتية للنزول إلى أرض الملعب ومواجهة اليابانية أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا والحاصلة على 4 بطولات جراند سلام.

وكانت بادوسا قد انسحبت مؤخرا من بطولة مدريد المفتوحة بسبب إصابة في الظهر وهو ما سيمنعها من الاستعداد لبطولة رولان جاروس، والتي بلغت دورها ثمن النهائي في النسخة الماضية.