النائبة نشوى الشريف: إصدار قانون العمل الجديد جاء لدعم حقوق عمال القطاع الخاص

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن الحاجة المُلحّة لإصدار قانون جديد للعمل جاءت نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها شركات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، والتي عانى خلالها العمال من مشكلات تتعلق بحقوقهم.

ومن جانبها، أوضحت النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أنه كانت هناك تخوّفات لدى النقابيين بشأن مدى جودة تطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك خلال مناقشات القانون داخل المجلس.

وأشارت إلى أن قانون العمل الجديد قد سدّ ثغرة كبيرة في الحياة العمالية، لافتة إلى أن من بين المزايا التي كفلها القانون إلغاء استمارة (6) التي كانت تُستخدم في الفصل التعسفي للعمال، واستبدالها بأربع نسخ تضمن حقوق العامل.

وأضافت النائبة نشوى الشريف، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة العمل بحزب "الوعي" مساء الأربعاء، تحت عنوان: "مستقبل علاقات العمل في مصر في ظل قانون العمل الجديد"، أن القانون بعد إقراره من البرلمان شهد تعديلات كثيرة، مشيرة إلى أنها تقدمت بعدد كبير من التعديلات خلال المناقشات، من بينها المادة (14) المتعلقة بالمؤسسات الثقافية العمالية، والمادة (22) التي طالبت بأن تنصّ على حق النقابات والمنظمات العمالية في تدريب عمالها.

وقد شهدت الحلقة النقاشية حضور النائبة هيام الطباخ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إلى جانب عدد من القيادات النقابية وممثلي النقابات المستقلة، من بينهم النقابي صلاح الأنصاري، وممثل اتحاد عمال مصر أحمد السيد الدبيكي، والقيادية العمالية الدكتورة فاطمة فؤاد.