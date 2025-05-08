 رئيس الوزراء العراقي يصل أنقرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يصل أنقرة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 1:08 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 1:08 م

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، العاصمة التركية أنقرة، وكان في استقباله بمطار أسنبوغا الدولي، عدد من المسؤولين بينهم وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وقال بولاط في منشور عبر منصة إكس، إن السوداني يزور تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت الوزير بولاط إلى أنه استقبل السوداني في المطار.

وأشار إلى أن أردوغان والسوداني سيعقدان اجتماعا ثنائيا، وآخرا بمشاركة وفدي البلدين.

وأعرب عن ثقته في أن هذه الاجتماعات ستساهم في تعزيز العلاقات التركية العراقية المتطورة في السنوات الأخيرة أصلا، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأضاف: "كتركيا والعراق، سنواصل اتخاذ خطوات جديدة بعزم لتحقيق حجم تبادل تجاري ثنائي يبلغ 30 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز روابطنا وتبادلاتنا التجارية من خلال مشروع طريق التنمية والمعابر الحدودية الجديدة."

والأربعاء، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على منصة إكس، إن السوداني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الخميس برفقة وفد رفيع المستوى، وسيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

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