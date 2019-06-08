ترامب: القمر جزء من المريخ

الرئيس الأمريكى يطالب وكالة «ناسا» بتركيز جهدها على الكوكب الأحمر

أصاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأول، المهتمين بالفضاء بالذهول عندما زعم أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء «ناسا» بالتركيز على المريخ.

ففى تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء، طلب ترامب من ناسا أن تركز على المريخ «الذى يشكل القمر جزءا منه» عوضا عن الذهاب إلى القمر، قائلا: «فيما يتعلق بكل الأموال التى ننفقها، ينبغى على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما».

وأضاف ترامب: «عليهم أن يركزوا على شىء أكبر بكثير لنقوم به، بما فى ذلك المريخ الذى يشكل القمرجزءا منه، وعلى الدفاع والعلوم».

وأصاب إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك بالصدمة، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر نحو 140 مليون كيلومتر.

ورفضت ناسا الرد على سؤال من صحفية «جارديان» البريطانية بشأن ما إذا كان القمر جزءا من المريخ.

وما زاد الأمر غرابة هو أن انتقاد ترامب لوكالة الفضاء الأمريكية والرحلات إلى القمر جاء بعد 3 أسابيع فقط على حماسته لفكرة الرحلات إلى القمر.