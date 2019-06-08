لماذا تخلى ترامب عن فرض التعريفات الجمركية على السلع المكسيكية؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه سيتخلى عن خطط لفرض رسوم جمركية على المكسيك، بعد أن وعدت باتخاذ خطوات جديدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وذكر ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يسرني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك... الرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، ضد المكسيك، تم تعليقها إلى أجل غير مسمى".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى "المكسيك، في المقابل، وافقت على اتخاذ إجراءات قوية لوقف مد الهجرة عبر المكسيك، وحدودنا الجنوبية. ويتم ذلك للحد بشكل كبير، أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك وإلى الولايات المتحدة. تفاصيل الاتفاقية ستنشر قريبا من قبل وزارة الخارجية.

كان ترامب يتأهب لبدء فرض زيادة فى التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من المكسيك بعد غد الإثنين، فى خطوة كانت ستؤدي إلى إلحاق الضرر بعدد من الشركات، فضلا عن احتمالات تأثيرها سلبا على اتجاهات رأى الناخبين في الولايات الكبرى خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بحسب مراقبين.

وتعد المكسيك واحدة من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وكانت على مدى سنوات من بين أكبر المصدرين للولايات المتحدة والمستوردين منها، وخلال الربع الأول من العام الجاري، احتلت المكسيك المركز الأول، متجاوزة الصين وكندا في ذلك.

وتصدر المكسيك، وهى أكبر مصدر في العالم للبيرة، ماقيمته نحو 6ر3 مليارات دولار من المشروبات الكحولية للولايات المتحدة سنويا، فيما حذر الخبراء من ارتفاع تكاليف القارورة (نصف لتر).

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والمجموعات الصناعية، تصدر المكسيك ماقيمته 4 مليارات دولار أمريكي من الطماطم والكمثرى للولايات المتحدة، كجزء من صادرات فواكه طازجةوخضروات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

وهناك أيضا السيارات، التى تعد خطوط انتاجها معقدة، حيث يعبر الانتاج منها الحدود جيئة وذهابا عدة مرات، قبل أن تكتمل عملية التصدير.

وكانت ترامب يعتزم تطبيق التعريفات الجمركية على السلع المكسيكية في البداية بنسبة 5% ، ثم تزيد النسبة بنفس المعدل شهريا إلى أن تصل ألى 25% خلال الخريف.

وربما ما دفع ترامب للإقدام على تعليق تطبيق التعريفات ما تعرضت له هذه الخطوة من انتقادات وادانات من بينها غرفة التجارة الأمريكية، التي أدانت فرض التعريفات، وقالت إنها ربما يكون لها تأثير ضار على مصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري.

وكانت ترامب قد أعلن فرض التعريفات الجمركية في الوقت الذي تستعد فيه المكسيك للتصديق على صيغة مطورة من اتفاقية التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية/نافتا/ الموقعة عام 1994، التي يبدو أنها تواجه الخطر حاليا.

وقال نيل برادلى من غرفة التجارة الأمريكية:" إن فرض التعريفات على السلع الواردة من المكسيك، خطوة خاطئة تماما".

ويواجه ترامب معارضة من داخل حزبه الجمهوري، وسط مخاوف من شطب وظائف، وزيادة فى الأسعار، بل وإلحاق الضرر بالقطاع الزراعى.