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بعد محمد صلاح والنني وعبدالله جمعة.. حارس ريال مدريد في الغردقة

كمال الجزيري
نشر فى : السبت 8 يونيو 2019 - 9:43 م | آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 9:43 م

بدأ كيلور نافاس، حارس مرمي ريال مدريد الإسباني، جولته الترفيهية على شواطئ مدينة الغردقة، في أول أيام زيارته لها اليوم السبت، بممارسة السباحة ولعبة الفلايبورد بصحبة طفلته الصغيرة، بأحد الفنادق الشهيرة بالمدينة.

وكانت مدينة الغردقة قد استقبلت عصر السبت، حارس مرمي فريق ريال مدريد الإسباني، بصحبة عائلته، قادمًا من القاهرة، حيث يزور مصر لمدة أسبوع.

والتقط حارس الميرينجي صورًا له على شواطئ البحر الأحمر، ولجولته بالقاهرة وزيارته للأهرامات والمناطق السياحية، ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل دعاية كبيرة للسياحة بالبحر الأحمر ولمصر.

وتأتي زيارة نافاس، لمدينة الغردقة بعد زيارة نجوم الكرة المصريين محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، وعبدالله جمعه لاعب فريق الزمالك.

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