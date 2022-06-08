«رومانو»: لاكازيت يجتاز الكشف الطبي في ليون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات الفرنسي ألكسندر لاكازيت، نجم آرسنال السابق، قريبًا من الانضمام لليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وفقًا لفابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس» والخبيربسوق الانتقالات، والذي قال أن لاكازيت جاهز الآن لتوقيع عقد انتقاله لليون بعد اكتمال الفحوصات الطبية.

وأكد رومانو، أن ليون سيصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن صفقة لاكازيت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان أرسنال قد أعلن رسميًا، قبل عدة أيام، رحيل لاكازيت عن الفريق، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانضم لاكازيت لصفوف آرسنال، في صفوف 2017، قادمًا من أولمبيك ليون.

وشارك لاكازيت في 206 مباراة بقميص الجانرز، ونجح في تسجيل 71 هدفًا، وصناعة 36 أخرى.