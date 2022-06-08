حقق محمد الشوربجى بطل الاسكواش المصرى السابق والانجليزى الحالى الفوز فى أولى مبارياته تحت العلم الإنجليزي، وذلك بالفوز على الإنجليزى المخضرم جيمس ويلستروب فى مباراة الدور الثانى من بطولة موريشيوس المفتوحة 2022 بنتيجة ثلاثية نظيفة..بواقع: 11-8، 11-6، 11-5.

وبذلك تأهل الشوربجي المصنف الثالث عالميًا إلى الدور ربع نهائى لمواجهة الفرنسى جريجوار مارش المصنف السابع للبطولة.

وتستضيف جزيرة جزيرة جراند باي ب موريشيوس البطولة خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو الجاري بمجموع جوائز يقدر ب 110 ألاف دولار أمريكي.

يذكر ان الشوربجي كان قد أثار جدلًا واسعًا بعدما أعلن تخليه عن تمثيل منتخب بلاده مصر، واللعب باسم إنجلترا وكانت المفارقة فى الحدث ان يكون أول لقاء له بأسم انجلترا امام مواطنه الأنجليزى جيمس ويلستروب.

وتشهد البطولة مشاركة 7 لاعبين مصريين فى منافسات الرجال وهم: طارق مؤمن ومروان الشوربجي ومازن هشام وعمر مسعد وكريم الحمامي ويحيى النوساني ومازن جمال.

كما تشهد منافسات السيدات مشاركة 5 لاعبات هن: فريدة محمد ونادين قطب وملك فتحي ونور رمزي وإنجي حمودة.