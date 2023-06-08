ألفت إمام: ابتعدت عن الفن 6 سنوات ورفضت العمل مع الزعيم لهذا السبب

كشفت الفنانة ألفت إمام، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات، وعودتها مرة أخرى العام الماضي بدورها في مسلسل «كامل العدد».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات»، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أنها توقفت عن العمل بعد مسلسل «في اللا لاند»، لعدم وجود أدوار تُناسبها وافتقادها للشغف بأداء الشخصيات التي تُقدم لها.

وأكدت أنها تعيش في حالة افتقاد للكتاب والمخرجين الراحلين الذين تعلمت على أيديهم، واصفة إياهم بالكنوز الصعب تكرارها.

وعن رفضها المشاركة في العمل مع الفنان عادل إمام، بمسلسل «فلانتينو»، نفت هذا الأمر، مُشددة أنها لم ترفض العمل لشخص الفنان عادل إمام، ولكن لعدم اكتمال أوراق المسلسل.

ولفتت إلى أن الدراما المصرية فقدن بريقها لدى الجمهور، بسبب سرعة تقديم أوراق الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أنها استغلت فترة ابتعادها عن الوسط في القراءة والبحث والذهاب إلى معرض الكتاب، ومشاهدة الأعمال الفنية المُذاعة على القنوات الفضائية والمنصات المتنوعة، مُبينة أن هذه الحصيلة تساعدها في تكوين وجهة نظر وقدرة على تقييم الأدوار أو الأوراق المُقدمة لها.

