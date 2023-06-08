بلينكن: أمريكا ستقدم تمويلا لمعالجة نقاط ضعف استغلها داعش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن بلاده ستقدم تمويلا لمعالجة نقاط الضعف التي استغلها داعش، مشيرا إلى أن "التحالف ضد داعش يجمع دولا من جميع أنحاء العالم وحقق نجاحات".

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن بلينكن قوله، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لـ"التحالف الدولي" ضد داعش الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض اليوم: "نشكر المملكة على إسهاماتها العظيمة في عمليات دحر داعش الإرهابي"، محذرا من أن "الإبقاء على مسلحي داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم".

ودعا الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من مسلحي داعش الأجانب، معتبرا أن تلك الخطوة مهمة جدا من أجل تفكيك مخيم الهول في سوريا.

وأشار إلى أن أفريقيا سجلت نصف ضحايا الهجمات الإرهابية مؤخرا، كاشفا عن مراقبة الأخطار الناشئة لمحاولات داعش من أجل العودة في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أكد ضرورة العمل على منع تنظيم داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد.

وقال بن فرحان، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إن "السعودية تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".

وأضاف أن الاستقرار يتطلب جهودا دولية لمحاربة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن "المملكة ستبذل جهدا لملاحقة داعش في كل مكان وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف".

وشدد على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة بقطع طريق العمليات الإرهابية التي تستهدف تجنيد أتباع جدد داعيا دول العالم كلها إلى العمل معاً لنشر قيم التسامح والحوار.

ويسلط الاجتماع الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش، كما يبحث مسار التعاون بين دول التحالف والتنسيق الدولي في مكافحة داعش وبخاصة في القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى ومنع تمدده وانتشاره حول العالم ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماما.