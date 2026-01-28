إيران تعدم شخصا أدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

• إعدام حميد رضا ثابت إسماعيل‌ بور المعتقل منذ 28 أبريل 2025..

أعلنت إيران الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق حميد رضا ثابت إسماعيل‌ بور على خلفية إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية بيانا أصدرته السلطة القضائية بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق إسماعيل‌ بور المعتقل منذ 28 أبريل 2025.

ووفق البيان شملت التهم الموجهة لإسماعيل‌ بور "التواصل مع الموساد، وتسريب وثائق سرية إلى الطرف المقابل، والمشاركة في نقل مركبات مفخخة بين المدن، وتقديم دعم لوجستي لعمليات تخريبية".

وذكر البيان أنّ حكم الإعدام نُفذ بعد إدانة المتهم بـ "التجسس لصالح جهاز استخبارات لدولة معادية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد بعمل عسكري في حال نفّذت إيران عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أو قتلت متظاهرين، قبل أن يتراجع مؤخرًا، مدعيًا أن طهران أوقفت تنفيذ أحكام إعدام بحق 800 معتقل.