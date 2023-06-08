أشرف زكي: فوزي بالجائزة التقديرية مكافأة لرحلة عطائي ومشواري

أبدى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سعادته بفوزه دائرة الدولة التقديرية، مؤكدًا أنها الأقرب إلى قلبه، لأنها تعتبر مكافأة على رحلة عطاءه ومشواره الفني والأكاديمي كاملًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن ترشيحه للجائزة جاء من أكاديمية الفنون، وسبق وأن تم ترشيحه العام الماضي من قبل جامعة القاهرة ولكن لم يفز، موضحًا أنه ضمن اللجنة التي تختار الفائزين بالجوائز ولكن عند اختيار الأسماء خرج من القاعة.

وأشار إلى أن عند دخوله القاعة وضجت بالتصفيق الحار، وأخبره زملائه بفوزه بجائزة الدولة التقديرية وتمنوا له دوام النجاح والتوفيق في مشواره، مؤكدًا أنه لم يتذكر إخبار زوجته الفنانة روجينا بفوزه بالجائزة ولكن تلقت هذا الخبر من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

وأكد أنه ليس من الضروري أن يفوز بالجوائز أعضاء من اللجنة المُحكمة، وأن كثيرًا من الشخصيات التي عملت باللجنة تم ترشيحها ولكن لم تفز.

وأعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاث مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.