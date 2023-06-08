انطلقت في الأردن، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي تنظمه في منطقة البحر الميت منظمة السياحة العالمية، بمناسبة إعلان الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.

ونقلت قناة "المملكة" الاردنية على موقعها الإلكتروني اليوم عن وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، قوله إن منظمة السياحة العالمية تعلن الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وأضاف أن الأردن يتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغت حوالي 26.6 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة في عام 2021، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 17.2 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة.

وأشار القيسي إلى أن الأردن استقبل ما يقرب من مليون مريض من 71 دولة خلال الأعوام الخمس الماضية، باستثناء عام 2020، وهو عام جائحة كورونا.

وأوضح أن الحكومة تبني على إنجاز إعلان الأردن مركزا ومقصدا للسياحة العلاجية، من خلال تعاون القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من هذا المنجز الذي تحقق بفضل العلاقة الطيبة التي يتمتع بها الأردن مع منظمات الأمم المتحدة وعلاقته الطيبة باشقائه العرب.

وأكد الشراكة التي تربط القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون لإزالة جميع المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة العلاجية.