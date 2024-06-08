وزيرة التضامن توجه ببدء صرف دعم تكافل وكرامة عن يونيو الاثنين المقبل

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.



ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.



وشكلت وزيرة التضامن غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة، كما أن هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.



الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلى 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.