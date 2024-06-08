الزراعة: استيراد أضاحي ولحوم حية ومبردة ومجمدة لتلبية الاحتياجات في عيد الأضحى

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بوقف الإجازات بالنسبة للأطباء البيطريين والعاملين بقطاع الثروة الحيوانية في جميع المحافظات.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن الوزارة أصدرت نشرات جرى توزيعها على جميع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، تحدد خلالها مواصفات الأضحية السليمة.

وأوضح أن الوزارة تجري جولات على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي؛ للتأكد من سلامتها، وتتخذ كل الإجراءات حيال أصحاب الأضاحي غير السليمة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب إدارة زراعية من مسكنه؛ لمساعدته بواسطة المهندس الزراعي في اختيار الأضحية المناسبة.

ولفت إلى موافقة الوزارة على استيراد أضاح من الخارج من الدول الإفريقية والسودان للذبح الفوري، أو من الدول الأوروبية بغرض للتربية والتسمين؛ من أجل سد الفجوة و تغطية الاحتياجات المحلية.

وأكد أن إنتاج اللحوم الحمراء المحلية، بالإضافة إلى ما تم الموافقة على استيراده من اللحوم الحية أو المبردة أو المجمدة، من شأنه أن يلبي جميع الاحتياجات ويغطي كافة المتطلبات بأسعار في متناول الجميع.

ونوه بأن الإنتاج من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى ما تمت الموافقة على استيراده من اللحوم الحية أو المبردة أو المجمدة سوف يلبي كافة الاحتياجات وتغطي كافة المتطلبات.