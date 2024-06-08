رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض لاعتداء في كوبنهاجن

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تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، أمس، لاعتداء في العاصمة كوبنهاجن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن مكتب رئاسة الوزراء بالدنمارك أعلن تعرض فريدريكسن لاعتداء من قبل شخص في ساحة كولتورفيت وسط كوبنهاجن.

وأشار المكتب في بيان إلى أن قوات الشرطة اعتقلت المهاجم.

وأوضح البيان أن فريدريكسن شعرت بالصدمة جراء الاعتداء، دون تقديم تفاصيل عن كيفية الاعتداء أو ما إذا كانت رئيسة الوزراء قد أُصيبت بأي أذى.

ويأتي الاعتداء قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي يوم الأحد.

وكانت فريدريكسن، تقوم بحملتها الانتخابية مع المرشحة الرئيسية للاتحاد الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كريستل شالدموز.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاعتداء لم يكن مرتبطًا بحدث في الحملة الانتخابية.

وقد استقبل السياسيون من مختلف الأطياف السياسية داخل الدولة الإسكندنافية الصغيرة وخارجها أنباء الاعتداء بالصدمة والإدانة، وفقا لشبكة يورونيوز.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون:

"الهجوم على زعيم منتخب ديمقراطيًا هو أيضًا هجوم على ديمقراطيتنا"، بينما أدان شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على منصة إكس (تويتر سابقا) هذا "العمل العدواني الجبان".