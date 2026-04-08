إصابة 18 طالبا في انقلاب أتوبيس طلاب جامعيين بصحراوى المنيا الشرقى

شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، انقلاب أتوبيس نقل طلاب، ما تسبب في إصابة 18 طالبا وطالبة، بأحد معاهد المحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل طلاب بالطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا في الوصلة بين طريق الجيش والصحراوي القديم، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وعقب الانتقال والتحري، تبين إصابة 18 طالبًا من معهد نظم ومعلومات فرع المنيا، وذلك أثناء عودتهم من محافظة دمياط، حيث تعرض الأتوبيس للانقلاب خلال سيره بالطريق، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متنوعة بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل 11 مصابًا إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تبين أن 7 طلاب آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة لا تستدعي النقل إلى المستشفى، وذلك بناءً على رغبتهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في موقع الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.