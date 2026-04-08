وزير الري يناقش ترتيبات أسبوع القاهرة التاسع للمياه

• جذب كبرى الشركات لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بالمعرض المصاحب

• تنامي المشاركة الدولية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لقضايا المياه

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ترتيبات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده في أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه كمحفّز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".

وبحث الدكتور سويلم، خلال اجتماعه مع أعضاء السكرتارية التنفيذية للأسبوع، المحاور الرئيسية والفرعية التي أعدتها اللجنة العلمية بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، بما يعكس الطابع العلمي للحدث.

وأكد وزير الري أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية رائدة للحوار وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تنامي المشاركة الدولية من وزراء ومسؤولين وخبراء يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لقضايا المياه.

وأوضح أن اختيار موضوع العام الحالي يعكس الإدراك العالمي لأهمية المياه كركيزة للتنمية المستدامة في ظل تحديات الندرة وتغير المناخ، مؤكداً حرص الوزارة على ربط مخرجات الأسبوع بمسارات العمل العالمية للمياه والمناخ.

ووجّه سويلم بتطوير آليات تنظيم الجلسات الفنية، والارتقاء بجودة المحتوى العلمي، والتوسع في إشراك الشباب والباحثين والابتكارات الحديثة، مع الاستعانة بأبرز المتحدثين الدوليين والمحليين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وعلى صعيد المعرض المصاحب، أصدر الوزير توجيهات بالتوسع في حجمه وجذب كبرى الشركات المصرية والعالمية لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يدعم فرص التعاون والاستثمار.

كما شدد على ضرورة إخراج الحدث بصورة تنظيمية متميزة تليق بمكانة مصر، وتوفير الترتيبات اللوجيستية كافة عبر الكوادر البشرية بالوزارة لضمان استمراره كمنصة دولية مؤثرة.