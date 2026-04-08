المقاومة الإسلامية في العراق تعلق عملياتها العسكرية بالمنطقة

أعلنت تنسيقية ما تُعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم فصائل مسلحة، تعليق عملياتها العسكرية داخل العراق والمنطقة لمدة أسبوعين، دون تقديم تفاصيل بشأن نطاق القرار.

وقالت التنسيقية، في بيان مقتضب، إن قرار الإيقاف يشمل العمليات العسكرية خلال الفترة المحددة، من دون تفاصيل إضافية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية.

وشكل إعلان ترامب الذي ​نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء تحولا مفاجئا عن موقفه في وقت سابق من اليوم، عندما حذر من أن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الإفراج عن الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون التي كانت محتجزة في العراق.

وكان خبر اختطاف كيتلسون قد نُشر في 31 مارس الماضي، حيث أعلنت جماعة "كتائب حزب الله" في العراق مسئوليتها عن ذلك.

ووجّه روبيو الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى في العراق و"للشركاء العراقيين" للولايات المتحدة على تعاونهم في تأمين إطلاق سراحها.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الجماعة المسلحة أنها ستفرج عن كيتلسون بشرط مغادرتها العراق فوراً.