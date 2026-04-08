الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية

دعا الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى "التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية".

وأوضح الجيش اللبناني في بيان على منصة إكس ‏أنه في ظل المستجدات الإقليمية وتداول أخبار حول وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف: "كما تدعو الأهالي إلى التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى للإفادة عنها".

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2026

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين في غارة إسرائيلية على صيدا في جنوب لبنان، وذلك في "حصيلة غير نهائية"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأكدت ثلاثة مصادر مقربة من حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح اليوم رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن حزب الله سيعلن موقفه الرسمي بشأن وقف إطلاق النار ورده على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لبنان غير مشمول، وفقا لما نقلته محطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأصدر جيش الاحتلال ​الإسرائيلي ​تحذيرات عاجلة متكررة لسكان مدينة صور في لبنان ​لإخلاء منازلهم ‌على الفور والتوجه شمال نهر ‌الزهراني، قائلا إنه سيشن غارات على المنطقة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم ​جيش الاحتلال، عبر ‌منصة إكس إن شاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده ​وبقوة.

وأعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "لا يشمل لبنان" الذي أصبح جزءا من الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان".

ويتناقض هذا البيان مع إعلان سابق لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أدى دور الوسيط في التوصل إلى الهدنة والذي قال إن وقف إطلاق النار يشمل "كل مكان بما في ذلك لبنان".