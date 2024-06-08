جو بايدن: أرحب بإعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة إلى أسرهم

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، بإعادة الأسرى الإسرائيليين الأربعة إلى أسرهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها بايدن إلى فرنسا.

وأضاف بايدن، أن بلاده ستواصل العمل من أجل عودة جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق ذلك أمر مهم للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحرير أربعة محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: «في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة (محتجزين) إسرائيليين».