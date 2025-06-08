أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 996 ألفا و150 فردا، من بينهم 1120 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10911 دبابة، منها 7 دبابات أمس السبت، و22748 مركبة قتالية مدرعة، و28892 نظام مدفعية، و1410 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1183 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 414 طائرة حربية، و337 مروحية، و39651 طائرة مسيرة، و3315 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و51225 من المركبات وخزانات الوقود، و3911 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.