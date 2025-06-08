الصحة: تقديم 35 ألفاً و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 35,864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك عبر عيادات البعثة الطبية في الأراضي السعودية. شملت هذه الخدمات 32,922 زيارة لعيادات مكة المكرمة، و2,942 زيارة لعيادات المدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وصحة الحجاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 360 حالة مرضية إلى المستشفيات السعودية، حيث حُجز 133 حالة للعلاج، وخرج 102 منهم بعد تحسن حالتهم الصحية. كما أُجريت 19 عملية جراحية و41 تدخلاً طبيًا، إلى جانب التنسيق لإجراء 6 جلسات غسيل كلوي وجلسة علاج كيماوي، دون تسجيل أي مضاعفات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس البعثة الطبية، خلو جميع الحجاج المصريين من الأمراض المعدية، مشيدًا بمستوى التعاون المتميز مع المستشفيات والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف أن فرق البعثة قامت بالمرور الدوري على عيادات فنادق إقامة الحجاج في مكة والمدينة، ونظمت 1,491 ندوة توعوية صحية حضرها 58,667 حاجًا لتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية. مشيرًا إلى أن غرفة الطوارئ تلقت 450 بلاغًا عبر الخط الساخن، وتم التعامل معها بكفاءة وسرعة.

وفي ختام موسم الحج، تثمن وزارة الصحة والسكان الجهود الدؤوبة للسلطات الصحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولفرق البعثة الطبية، وتشيد بوعي الحجاج المصريين والتزامهم بالإرشادات الصحية، متمنية لهم عودة آمنة إلى أرض الوطن في تمام الصحة والعافية بعد أداء مناسك الحج بنجاح.