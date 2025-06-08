تقارير: ثلاثية النرويج تطيح بسباليتي من تدريب إيطاليا

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تحدثت تقارير صحفية عن مصير لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأتزوري أمام النرويج بتصفيات كأس العالم.

وخسر منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة ضد النرويج متصدرة مجموعة التصفيات المونديالية، ليتعقد موقف الطليان في التصفيات المؤهلة للبطولة التي تقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على "إكس" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أقال سباليتي من تدريب المنتخب، وذلك بعد هذه الهزيمة الثقيلة التي تؤثر على حظوظ الأتزوري في المنافسة على التأهل للمونديال.

ولم يتم تأكيد القرار بشكل رسمي من جانب الاتحاد الإيطالي علماً بأن المنتخب تنتظره مواجهة أخرى ضد مولدوفا مساء الإثنين بمجموعة التصفيات.