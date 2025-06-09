أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين، الذين ألقي القبض عليهم بمعارك التحرير في محافظة اللاذقية (شمال غرب)، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء.

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الداخلية، عبر قناتها على منصة "تلجرام".

وأشارت الوزارة، إلى أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي تطلق سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء".

وفي 9 مارس الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع، قرارا بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة بمهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل، ويُناط بها الاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر.

وتواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 أعوام.