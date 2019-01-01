 بابا الفاتيكان: المهاجرون آدميون وليسوا مجرد قضية اجتماعية - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان: المهاجرون آدميون وليسوا مجرد قضية اجتماعية

الفاتيكان - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:29 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 5:29 م

صلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الاثنين، من أجل المهاجرين، مشددًا على أنهم آدميون وليسوا مجرد قضية اجتماعية.

وقال البابا فرانسيس - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - : "إن المهاجرين هم أشخاص وليسوا مجرد قضايا اجتماعية أو قضايا متعلقة بالهجرة"، مضيفًا أنهم يمثلون رمزًا لهؤلاء الذين رفضهم مجتمع اليوم المعولم.

وذكرت الشبكة أن تجمع اليوم للصلاة من أجل المهاجرين في ساحة (سانت باسيكيليا) وافق الذكرى السادسة لزيارة البابا إلى جزيرة "لامبادوسا" الإيطالية الواقعة بين صقلية وساحل شمال إفريقيا وتعد إحدى أبرز نقاط دخول المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

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