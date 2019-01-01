السيسي: التجمعات الاقتصادية في إفريقيا تقوم بدور لا غني لتدعيم الصلة بين دول القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التجمعات الاقتصادية في القارة الإفريقية تقوم بدور لا غني لتدعيم أواصر الصلة بين دول القارة.

وأضاف السيسي، خلال ترؤسه قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة عدد من زعماء الدول الإفريقية في النيجر، اليوم الاثنين: " وعلى الرغم من تباين هذه التجمعات، إلا أنه لا يسعنا سوى تقدير دورها الفاعل"، لافتًا كذلك إلى ضرورة تدعيم جميع المستثمرين الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل تدعيم المشروعات الاقتصادية في القارة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، والتي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأول السبت إلى النيجر، للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله مطار نيامي، حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسف