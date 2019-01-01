1500 فنان في ضيافة مهرجان «جرش» الـ34

يقدم فعاليات خاصة بالسينما والمسرح والشعر.. ويستحدث البطاقة الذهبية العائلية



يعد مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي تنظمه المملكة الأردنية واحدا من أهم وأعرق المهرجانات العربية، بحكم ما قدمه للساحة من نجوم فى الغناء من أصحاب المقام الرفيع، وعرف عن هذا المهرجان أنه منذ دورته الأولى وهو ينحاز لكل ألوان الفنون الجادة من موسيقى ومسرح، ولهذا اكتسب سمعته بين المهرجانات العربية وهو الأمر الذى جعله قبلة لأهم النجوم العرب، ومع كل دورة جديدة يعمل هذا المهرجان على ترسيخ المبدأ الذى نشأ من أجله وهو تقديم فن هادف يخدم الساحة العربية الفنية.



هذا العام تقام دورته الـ34 فى الفترة من 18 وحتى 27 يوليو الحالى ويحظى المهرجان بمشاركات عربية كبيرة سواء على مستوى نجوم الغناء مثل الملك محمد منير أو لطفى بوشناق أو نانسى عجرم ووائل كفورى إلى جانب الفرق التى تعبر عن التراث العربى إلى جانب نجوم الطرب الأردنى، كما يهتم هذا العام بالمبدعين الشباب للعام التاسع.



برنامج المهرجان يحتوي على 140 فعالية فنية وثقافية يشارك فيها 1500 مثقف وفنان وفنانة من الأردن والدول العربية على اعتبار أن جرش للثقافة والفنون يمثل إرثا كبيرا وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية وهو مهرجان وطني عربى وعالمى على حسب وصف وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان، اللجنة العليا للمهرجان عملت على رسم سياسية تعنى بمهرجان جرش بالدورة الـ34 من خلال إبراز المشاركة العربية ومشاركة فرق عالمية على مستوى عال وذلك من باب التفاعل الثقافى والفنى.



المهرجان فى دورته الـ 34 المقبلة يشهد تطويرا فى أجهزة التفتيش بحيث ستتم عبر أجهزة كاشفة كالتى تستخدم فى المطارات لتسهيل فى إجراءات التفتيش. واستحداث «البطاقة الذهبية العائلية» التى تمنح صاحبها وزوجته واثنين من أطفاله حضور مختلف الفعاليات.

كما تم زيادة عدد المرافق الصحية المجهزة تجهيزا حديثا بواقع 15 مرفقا صحيا تضاف إلى المرافق الثمانية السابقة ليبلغ مجموع المرافق الصحية فى موقع المدينة الأثرية 23 مرفقا صحيا مزودا بمختلف الاحتياجات الأساسية.

يشهد المسرح الجنوبى انطلاق فعاليات المهرجان يوم 18 يوليو بحفل للنجم الأردني الكبير عمر العبداللات وفى الليلة الثانية يقدم أسامة جبور من الأردن، ويختتم الليلة من النجم الكبير وائل كفورى من لبنان وفى الليلة الثالثة يحيى صويص من الأردن، ونانسى عجرم لبنان، وفي الليلة الرابعة يقدم فرقة الرواد من الأردن وصوفيا صادق من تونس وفي الليلة الخامسة نادى الجيل الجديد من الأردن.



وفى الليلة السادسة يقدم المهرجان محمد أبو غريب، غالب خوري، ليندا حجازي، يوسف كيوان من الأردن، وفى الليلة السابعة بسام الحلو، نايف الزايد، سهير عودة من الأردن، وفى الثامنة ديانا كرزون من الأردن، محمد عساف من فلسطين، وفي الليلة التاسعة أحمد عبندة من الأردن، مارسيل خليفة من لبنان.

أما الختام على المسرح الجنوبى مع جهاد سركيس من الأردن، ومن مصر المطرب الكبير محمد منير صاحب الشعبية الكبيرة فى الوطن العربى، والذى يختتم به المهرجان فعالياته كنوع من الاحتفال بهذا المطرب الذى قدم الكثير للفن العربى على مدى ما يقرب من 40 عاما.

يشهد المسرح الشمالى كوكبة من النجوم والفرق الغنائية حيث تنطلق أولى الليالى الغنائية مساء الجمعة 19 يوليو ثانى أيام المهرجان مشاركة الفنان زين عوض من الأردن، وتختتم الليلة بنجم الغناء التونسي لطفي بوشناق الذى وصفه المهرجان فى بيان رسمى ببافاروتى العرب، مشيرا إلى أنه فنان ملتزم، ويعد صوت الجماهير الصامتة، المنحاز للإنسان والأرض، صوت يغرد خارج السرب، فى زمن الاسترخاء الغنائى، وفى زمن تحول فيه كثير ممن كانوا محسوبين على الغناء المقاوم، تحولوا إلى تجار، كما وصفه المهرجان بالصوت المؤثر عند الجمهور العربى، وأن جرش تنتظره على مدرجها الشمالي، تبادلا التحية.

وتأتى الليلة الثانية من ليالي المهرجان تحظى بنجمة أخرى كبيرة فى عالم الغناء وهى اللبنانية جاهدة وهبة والشاعرة ماجدة داغر من لبنان، ثم المطربة الأردنية مكادي نحاس التى تختتم هذه الليلة. وفى اليوم الثالث يلتقى جمهور المهرجان مع بيسان كمال، عطا الله هنديله، محمد الحورى من الأردن، وفى الليلة الرابعة تطل على المهرجان فرقة أوبرا الإسكندرية من مصر مع فرقة نايا من الأردن، وفى الليلة الخامسة يقدم سعد أبو تايه من الأردن مع فرقة أوتستراد وفي الليلة السادسة على حمادة، نبيل فاخوري، فادى سمير من الأردن. وفى الليلة السابعة رامى شفيق من الأردن، سلاطين وشيوخ الطرب من سوريا، وفى الليلة الثامنة عبير نعمة من لبنان، وفي الليلة التاسعة يقدم المهرجان إحدى الأصوات الأردنية الواعدة نداء شرارة وكارولين ماضى من الأردن.

وإلى جانب الليالى الغنائية، يقدم مهرجان جرش فاعلية خاصة بالسينما، بعنوان مهرجان السينما للأفلام القصيرة على مسرح الصوت والضوء إلى جانب بعض العروض المسرحية إلى جانب برنامج مهرجان جرش للشعر العربي تحت عنوان جائزة مهرجان جرش الشعرية «دورة الشاعر خالد محادين».

كما ينظم المهرجان العديد من الندوات تناقش الدراما الأردنية على المركز الثقافى الملكى، حيث تقام ندوة بعنوان الدراما الأردنية: الواقع.. والآفاق، يديرها هزاع البرارى، حيث يعرض فيلم قصير عن مراحل الدراما التلفزيونية الأردنية. كما يشارك نقيب الفنانين حسين الخطيب، بالحديث حول الدراما التلفزيونية الأردنية الواقع والطموح، كما يتحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون باسم الطويسي عن برنامج تطوير الدراما فى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتقام ندوة أخرى عن فيلم المرابطون في القدس، من اعداد مخلد بركات، ويديرها عزت جرادات، ويتحدث فيها المطران عطا الله حنا عن رسالة القدس وفلسطين للرأي العام، والشيخ عكرمة صبري عن مقاومة المرابطين لمخططات الاحتلال، وعبدالله كنعان عن الدور الأردني في حماية المقدسات.

وتحت عنوان آفاق للمواهب الشابة المبشرة بالإبداع يكشف جرش عن المواهب فى الشعر والقصة القصيرة والتمثيل والغناء والموسيقى والفن التشكيلى مستهدفا الفئة العمرية من 15 حتى 30 سنة، وهو ما يعطى الفرصة لفئة المراهقين والشباب.

وأخذت « بشاير» هذا العام على عاتقها ألا تكتفى بإيصال الموهبة بل توفير السبل المناسبة للانطلاق من خلال صقل الموهبة وتوفير الدعم والتمكين المجتمعى وذلك من خلال خبراء وأكاديميين مثقفين يتولون لجان التقييم لهذا العام. منهم الدكتورة صبحا علقم من جامعة الزيتونة وستقوم بتقييم «حقل القصة»، والدكتور عمر نقرش من الجامعة الأردنية ويقوم بتقييم «حقل التمثيل»، والفنان سهيل بقاعين سيقوم بتقييم حقل «الفن التشكيلي»، والشاعر نضال برقان من رابطة الكتاب الأردنيين وسيقوم بتقييم «حقل الشعر»، والفنان فتحى الضمور من وزارة الثقافة الأردنية وسيقوم بتقييم «حقل الموسيقى والغناء». وذلك بإشراف الأديب والإعلامي رمزي الغزوي.