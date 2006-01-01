تحل، اليوم، ذكرى رحيل المخرج المسرحي حسن عبدالسلام، الذي توفى عام 2013 عن عمر يناهز 92 عاما بعد مسيرة عطاء مسرحية كبيرة.

وتستعرض "الشروق" أبرز 7 نجوم عمل معهم "عبدالسلام" خلال مسيرته الفنية.

1- فؤاد المهندس

لم يكن عبدالسلام حينها مخرجا ذو تاريخ كبير من الأعمال، ولكن وقف خلف الستار ليخرج إحدى أهم مسرحيات أستاذ المسرح فؤاد المهندس في نهاية الستينيات، وكانت مسرحية "سيدتي الجميلة" المأخوذة عن قصة للكاتب العالمي جورج برنارد شو، وشارك في المسرحية شويكار ونظيم شعراوي وحسن مصطفى وسيد زيان وفاروق فلوكس.

وفي منتصف الثمانينيات، أخرج عبدالسلام مرة أخرى للمهندس مسرحية "هالة حبيبتي"، من بطولة دلال عبدالعزيز وسناء يونس، وتحكي عن أطفال الملاجئ.





2- سمير غانم

يمكن اعتبار سمير غانم أكثر الفنانين الكوميديين تعاونا مع المخرج حسن عبدالسلام، الذي أخرج له أكثر مسرحياته شهرة وهي "المتزوجون" عام 1976، من بطولة جورج سيدهم وشيرين ونجاح الموجي وأحمد ماهر.





كما كان سمير أو فرقة ثلاثي أضواء المسرح (سمير غانم - الضيف أحمد - جورج سيدهم) النقطة الهامة التي أظهرت إمكانيات عبدالسلام في إخراج الكوميديا السوداء -كوميديا تتناول قضايا جادة ومأساوية في إطار ضاحك- من خلال مسرحية "طبيخ الملايكة" التي أخرجها عام 1946.

كما أخرج عبدالسلام لسمير مسرحيات عديدة مثل "جوليو وروميت" عام 1973، و"أهلا يا دكتور" 1981، و"فارس بني خيبان" 1987، و"أخويا هايص وأنا لايص" 1992، "مراتي زعيمة عصابة" 2006.





3- سعيد صالح

أخرج عبدالسلام لسعيد صالح مسرحية سياسية ساخرة وهي "كعبلون" عام 1985، التي تسببت في سجن سعيد صالح لمدة 4 شهور حينما خرج عن النص قائلا: "أمي اتجوزت 3 مرات، واحد أكلنا المش، والتاني علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش".





4- سيد زيان

أخرج عبدالسلام لسيد زيان مسرحية "العسكري الأخضر" عام 1993، وهي استعراضية غنائية.





5- محمد نجم

عمل حسن عبدالسلام مع نجم في مسرحية "طار فوق عش المجرمين"، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية عن صراع المبادئ لدى كاتب مغمور، ومن إنتاج 1980.



6- أحمد آدم

امتد عطاء عبدالسلام الفني حتى الجيل الجديد من الكوميديين، حيث تعاون مع الفنان أحمد آدم عام 2007 وأخرج المسرحية الاستعراضية "ربنا يخلي جمعة"، وشارك فيها وحيد سيف ورانيا فريد شوقي.