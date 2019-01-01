قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تسعى إلى خلق أكبر تحالف تجاري في العالم بين الدول الإفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن إفريقيا تعد واحدة من أسرع القارات اقتصاديًا على مستوى العالم، حيث تضم نحو 2 مليار نسمة، وتشهد نموًا كبيرًا في البنية التجارية واستقرارًا في الاقتصاديات وتتوسط قرارات العالم.

وأوضح أن إفريقيا تضم 3 تكتلات اقتصادية كبيرة، أولها تحالف «الكوميسا» الذي يضم دول شرق القارة بقيادة مصر، ويسمح بالتبادل التجاري بدون حواجز ضريبية وجمركية، والثاني تجمع غرب إفريقيا وهدفه إنشاء منطقة تجارة حرة والتعامل بعملة موحدة «الفرنك الإفريقي» بحلول 2020 بين دوله.

وتابع أن التحالف الثالث يضم دول وسط وجنوب إفريقيا، مستطردًا أن مصر اليوم تجمع هذه التحالفات الثلاثة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم من خلال اتفاقية التجارة القارية والتي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريانها أمس عقب ارتفاع عدد الدول المصدقة عليها إلى 54 دولة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي عقدت على مدار يومي 7 و8 يوليو الجاري، في نيامي عاصمة النيجر.