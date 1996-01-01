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اليوم.. محاكمة جنرال حرب كونغولي سابق أمام «الجنائية الدولية»

د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 10:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 10:16 ص

يواجه زعيم الحرب الكونغولي السابق، بوسكو نتاجاندا، صدور حكم ضده اليوم الاثنين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما تردد عن إشرافه على هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين، وتجنيد أطفال.

واتُهم نتاجاندا، الذي أطلق عليه اسم "المدمر"، بـ13 اتهاما بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتتضمن المزاعم القتل والاغتصاب، وتجنيد الأطفال كجنود وتعريضهم للإيذاء الجنسي، ونهب المدنيين وتشريدهم.

وقد أقر نتاجاندا بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة ضده في المحاكمة التي بدأت في سبتمبر من عام 2015 في لاهاي بهولندا.

ويقول ممثلو الإدعاء إن الجرائم وقعت عندما كان نتاجاندا يتزعم القوات الوطنية لتحرير الكونغو، الجناح العسكري لاتحاد الوطنيين الكونغوليين، في شمال شرق إقليم إيتوري، خلال الفترة بين عامي 2002 و2003.

ومازالت العشرات من الجماعات المسلحة نشطة في منطقة شرق الكونغو التي مزقتها أعمال العنف منذ حروب الكونغو خلال الفترة بين 1996 و2003.

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