 المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية تنفي تعيينها سفيرة لدى دولة أجنبية - بوابة الشروق
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المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية تنفي تعيينها سفيرة لدى دولة أجنبية

أ.ش.أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 12:34 م

نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما يتردد حول تعيينها سفيرة لدى إحدى الدول الأجنبية، واصفة هذه الأنباء بالشائعات.

وقالت زاخاروفا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: " كنت أضطر دائما لنفي أشياء عن نفسي، وما يتردد هو شائعات".

وأضافت:" أنه ليس لديها الوقت لقراءة كل هذه الأخبار".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منح في بداية يونيو الماضي زاخاروفا مرتبة السفير فوق العادة المفوض، وبعد ذلك ظهرت على قنوات التلجرام وفي وسائل الإعلام أنباء عن أن زاخاروفا تستعد لاستلام منصب سفيرة لروسيا لدى دولة أجنبية.

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