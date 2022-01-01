أول اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد والرئيس الفلسطيني

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن تلقى الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لتهنئنه بحلول عيد الأضحى.

وذكرت الرئاسة في بيان أن عباس قدم التهنئة إلى لابيد بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، متمنيا أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وهذا أول اتصال بين عباس ولابيد بعد أيام من تولي الأخير رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الجاري.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ على حسابه في تويتر، بأنه إلى جانب تبادل التهاني، بحث عباس ولابيد مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية.

كما تلقى محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوج هنأه فيه بحلول عيد الأضحى.

كان عباس التقى في مدينة رام الله مساء أمس الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وذلك قبيل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أكد خلال اللقاء على "أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع".

كما شدد عباس على "ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا".

ومن المقرر أن يبدأ بايدن أول جولة له إلى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل في 13 من الشهر الجاري تتضمن لقاء الرئيس عباس في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

يشار إلى أن عباس كان اجتمع مع جانتس في أغسطس وديسمبر الماضيين وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات تقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.