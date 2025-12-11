كبير مسئولي الانتخابات في بنجلاديش: إجراء أول انتخابات منذ اتنفاضة 2024 في 12 فبراير المقبل

قال كبير مسؤولي لجنة الانتخابات في بنجلاديش اليوم الخميس إنه سيتم إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 12 فبراير المقبل، بعد 18 شهرا من الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في انتفاضة شعبية بعد أسابيع من أعمال عنف خلفت مئات القتلى والآلاف من المصابين.

وأكد أ. م. م نصير الدين الموعد في خطاب متلفز للأمة.

وكانت آخر انتخابات تم إجراؤها في بنجلاديش في يناير 2024، عندما عادت حسينة للسلطة للفترة الرابعة على التوالي. وأثارت الانتخابات جدلا ومقاطعة من جانب المنافسين الرئيسيين لحسينة، الذين اتهموا إدارتها بتزوير الانتخابات.

وفرت حسينة إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي في أعقاب احتجاجات ضخمة الصيف الماضي، وتقيم في المنفى منذ ذلك الحين.