قتلى وجرحى في هجمات بأنحاء شرقي أوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية اليوم الخميس، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم أو أصيبوا في قصف شنته القوات الروسية شرقي البلاد.

وأضافت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في خاركيف، وأصيب خمسة آخرون. وقال القائد الإقليمي أوليه سينيهوبوف:" إن قوات العدو تحاول التسلل، وتستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية"، ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل.

وفي كراماتورسك وأفديفكا بمنطقة دونيتسك، أفادت السلطات هناك بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية.

وأفاد الحاكم الإقليمي بافلو كيريلينكو، بأن الهجمات الروسية تصيب الأهداف المدنية فحسب.

وقال انفصاليون موالون لروسيا في دونيتسك إن شخصا لقي حتفه، وأصيب 11 آخرون جراء القصف الأوكراني. ويتعذر التحقق من هذه الأبناء من مصادر مستقلة.