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لحظة بلحظة - مصر ضد المغرب.. نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الشروق
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 10:32 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره المغربي، والتي ستقام على ملعب مولاي عبدالله مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وجاء تشكيل المنتخب المصري في مواجهة اليوم كما يلي: 

حمزة علاء في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة

الهجوم: أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

فيما يمثل المنتخب المغربي كل من: 

حراسة المرمى: علاء بلعروش.

الدفاع: الوحدي – بوكامير – الوافي – عمراوي.

خط الوسط: العزوزي – ريشارلسون – الخنوس.

الهجوم: إسماعيل صيباري – عبد الصمد الزلزولي – يانيس بكراوي.


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