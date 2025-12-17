بورصة قطر تدرج صكوك البنك الدولي الإسلامي كأول صكوك إسلامية في تاريخها

أعلنت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) في سوق الصكوك وأدوات الدين، في خطوة نوعية تمثل أول إدراج لصكوك إسلامية في البورصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتعكس هذه الخطوة التطور المتواصل في منظومة سوق رأس المال والجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ 3 سنوات، ما يشكل إضافة مهمة لسوق التمويل الإسلامي في قطر، ويسهم في تعزيز عمقه وتنويع أدواته.

وبين عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذا الإدراج سيساهم في تمكين الجهات المصدرة من طرح منتجات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وإرساء مكانة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال الأنصاري: "يأتي هذا الإدراج منسجما بصورة مباشرة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، لا سيما في محور توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المطروحة في السوق، ومحور تعميق سوق رأس المال وزيادة نضجه وقدرته على استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلفة للمستثمرين".

وأبرز خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، أن البنك حقق في السنوات الأخيرة نموا متسارعا في أدائه، مستفيدا من التحول الرقمي، والتصنيفات الائتمانية القوية التي حصل عليها، حيث حافظ على تصنيف (إيه 2) من وكالة موديز و (إيه) من وكالة فيتش، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته.