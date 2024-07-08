هولندا تؤكد إلتزامها بإرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا

تعتزم هولندا تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي لتعزيز قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها ضد الغارات الجوية الروسية المستمرة، وفقا لما أكده وزيران هولنديان خلال زيارتهما إلى كييف، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية.

وأكد كل من وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ووزير الدفاع روبن بريكلمانز إلتزامهما بتسليم النظام إلى أوكرانيا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونيان.

وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد أعلنت عن عمليات الإرسال في يونيو الماضي، دون تحديد موعد محدد لذلك.

ويعتقد أن أوكرانيا تمتلك حاليا خمس منظومات باتريوت. وقالت رومانيا إنها قد توفر منظومة إضافية.

وتأمل كييف في مزيد من التعهدات خلال قمة حلف شمال الأطلسي"ناتو" المقبلة في واشنطن، بما في ذلك ما يصل إلى ست منظومات باتريوت من إسرائيل.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحاجة إلى ما لا يقل عن سبع منظومات موثوقة للدفاع الجوي لحماية المدن الكبرى مثل خاركوف ودنيبرو وزابوريجيا وأوديسا، والتي تتعرض بشكل متكرر لهجمات صاروخية.

وتشن روسيا عدوانا واسع النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وتشن غارات جوية بشكل متواصل على الدولة المجاورة. وتتسبب الهجمات الصاروخية والمسيرات في دمار شديد، وخاصة للبنية التحتية للطاقة، مما يؤدي إلى وفيات وإصابات متكررة.