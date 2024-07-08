زعيم التجمع الوطني ينتقد اليسار والوسطيين ويصفهم بأنهم تحالف العار

انتقد زعيم حزب "التجمع الوطني" القومي اليميني المتطرف في فرنسا، جوردان بارديلا، خصومه السياسيين في أعقاب الانتصار المفاجئ لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في الانتخابات البرلمانية.

ووصف المعسكر الوسطي للرئيس إيمانويل ماكرون والتحالف اليساري بأنه "حزب واحد" و"تحالف العار".

وانتقد بارديلا "الاتفاقات الانتخابية" التي "أغرقت فرنسا في أحضان جان لوك ميلانشون"، الزعيم اليساري المتشدد.

وكان المعسكر اليساري وقوى ماكرون الوسطية قد شكلوا تحالف مصلحة قبل الجولة الثانية. ومن أجل عدم انتزاع الأصوات من بعضهم البعض في الدوائر الانتخابية التي وصل فيها ثلاثة مرشحين إلى الجولة الثانية، انسحب العديد من المرشحين.

وقال بارديلا: "إن الزخم الذي حمله التجمع الوطني، الذي وضعه في المقدمة بشكل جيد في الجولة الأولى ومكنه من مضاعفة عدد نوابه، هي عناصر أساسية لانتصار الغد".

ووفقا للتوقعات الأولية، يتقدم تحالف حزب الجبهة الوطنية اليساري في الانتخابات البرلمانية ويمكن أن يفوز بـ 172 إلى 215 مقعدا من أصل 577 مقعدا.

وقد ينتهي الأمر بالتجمع الوطني في المركز الثالث بحصوله على 120 إلى 152 مقعدا، خلف معسكر ماكرون الوسطي بحصوله على 150 إلى 180 مقعدا.

وبالتالي فإن التحول إلى اليمين في فرنسا أقل وضوحا مما كان متوقعا بعد الجولة الأولى حيث حصل على 33% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، لكن يبدو أن القوميين اليمينيين المتطرفين سيوسعون بشكل كبير مجموعتهم البرلمانية المكونة من 88 نائبا.